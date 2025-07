Kolapsi historik! Kosova mbetet pa asnjë kilovat, prodhimi energjetik ZERO për herë të parë pas 25 vitesh!

Kompania KESCO sot ka njoftuar se KEK-u po përballet me mungesë të theksuar të prodhimit të energjisë elektrike dhe që orëve në vijim, energjia elektrike do të varet krejtësisht nga importi. Kjo është një situatë e paprecedentë, në 25 vitet e Kosovës së pasluftës.

“KESCO njofton se është informuar për një mungesë të theksuar të prodhimit vendor të energjisë elektrike që pritet të ndodhë nesër dhe në ditët në vijim. Në rastin më ekstrem, kjo do të nënkuptojë që e gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do të duhet të mbulohet përmes importit” – ka njoftuar kjo kompani.

Ndërkohë, gazeta Infokusi më herët ka raportuar se ‘kanë rënë të gjitha blloqet dhe se aktualisht ka zero prodhim të energjisë elektrike në KEK’ – një ngjarje e paprecedentë në historinë e Kosovës së pavarur.

Ekspertë të fushës që kanë punuar për dekada në KEK – dhe që i citon Infokusi -“kanë pohuar se një situatë e tillë nuk e mbajnë mend të këtë ndodhur ndonjëherë, të paktën jo në këto 25 vitet e pasluftës”.

Që ZERO do të jetë prodhimi i energjisë elektrike, Nacionale ka kuptuar përmes burimeve të saj ndërkohë, Infokusi raporton referuar burimeve se “Korporata tashme i ka njoftuar akterët e tjerë në këtë sektor se për ditën e shtunë, do të jetë zero prodhimi i energjisë elektrike nga blloqet e termocentraleve të KEK-ut”.

Kompania KESCO përmes një njoftimi për media, ka bërë me dije se mund të ndodhë që nesër dhe në ditët në vijim e gjithë energjia elektrike që shpenzohet nga qytetarët duhet të importohet.

Kompania në fjalë ka bërë me dije se është duke u përpjekur e duhur për sigurimin e energjisë elektrike në treg.

KECO ka kërkuar nga qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike.

“Megjithatë, importimi i një sasie kaq të madhe paraqet vështirësi të konsiderueshme si nga aspekti teknik, ashtu edhe ai financiar. Për të minimizuar ndikimin e kësaj situate, KESCO u bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të aplikojnë masa të menjëhershme të kursimit të energjisë elektrike. Çdo kilovat-orë e kursyer ndihmon në ruajtjen e stabilitetit të furnizimit dhe në zvogëlimin e kostos së përgjithshme, që përndryshe do të rëndonte mbi të gjithë ne”, është thënë në njoftim.

Gazeta Nacionale, ka dërguar pyetje në adresën e KEK-ut por deri në publikimin e këtij artikulli, nuk kemi ende asnjë përgjigje./Infokusi/