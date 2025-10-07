“Kemi nisur hetimet për ngjarjen”, Prokuroria e Përgjithshme: Të forcohet siguria e magjistratëve
Prokuroria e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë ka reaguar pas ngjarjes së rëndë që ndodhi të hënën në ambientet e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë, ku u vra gjyqtari Astrit Kalaja dhe mbetën të plagosur dy persona të tjerë.
Në një deklaratë për mediat, thuhet se Prokuroria e Përgjithshme e cilëson këtë akt si një ngjarje tejet të rëndë, e cila përbën një goditje të drejtpërdrejtë ndaj funksionimit të shtetit ligjor dhe rendit demokratik.
“Prokurori i Përgjithshëm e vlerëson si shumë të rëndë ngjarjen e ndodhur sot në ambientet e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, e cila përveç se ka sjellë humbjen e jetës së një njeriu dhe plagosjen e dy të tjerëve, në të njëjtën kohë ka cenuar thelbësisht funksionimin e shtetit ligjor.
Prokurori i Përgjithshmëm i përcjell ngushëllimet familjes së gjyqtarit Astrit Kalaja dhe bën thirrje që të gjithë të ndërgjegjësohen e të kontribuojnë për forcimin e sigurisë së magjistrateve në të gjitha aspektet.
Prokurori i Përgjithshëm i ka kërkuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, të kryejë një hetim të shpejtë dhe të plotë të ngjarjes në bashkëpunim me Policinë e Shtetit.”, thuhet në reagimin e Prokurorisë.