“Mbi 20 mijë vajza janë vrarë”, media greke “fshikullon” Shqipërinë për abortet: Çiftet duan djem

Mediat greke i kanë kushtuar ditën e sotme një artikull të veçantë abortit selektiv në Shqipëri.

“10 vitet e fundit, 21 mijë vajza janë abortuar si pasojë e parimeve patriarkal, ku vajzat quhet të padëshiruara”, shkruan media greke.

“Kur burri im mësoi se fëmija ynë i katërt do të bëhej vajzë, për pak më vrau. Kam rrezikuar jetën për atë abort. Kam tre vjet që vuaj nga probleme gjinekologjike që shkaktojnë edhe probleme psikologjike”, shprehet shqiptarja anonime për mediat greke, e cila gjithashtu tregon se afati deri në të cilin lejohej aborti kishte kaluar, ndaj ajo iu drejtua një klinike private, ku operacioni u krye në kushte të këqija sanitare.

Ashtu si mijëra gra në Shqipëri, jeta e saj do të ishte shumë më e lehtë nëse do të ishte shtatzënë me një djalë .Kur prindërit mësojnë se fetusi është femër, ata zgjedhin, për një sërë arsyesh, të bëjnë një abort sesa ta mbajnë atë. Aq më tepër kur familjet tashmë kanë një vajzë: në këtë rast një e katërta zgjedhin abortin sesa të kenë një vajzë të dytë.

Ndërmjet viteve 2000 dhe 2020, Shqipëria ishte vendi i katërt në botë me hendekun më të madh midis lindjeve të vajzave dhe djemve : mesatarisht, 111 lindje djemsh korrespondonin me 100 lindje vajzash, sipas të dhënave të OKB-së.

“ 21,000 vajza janë zhdukur në Shqipëri në 10 vitet e fundit ”, shpjegon Manuela Bello, përfaqësuese e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) në Shqipëri.