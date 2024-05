“Ka menduar t’i bëjë burrit gjëmën”/ Ngjela për vetëvrasjen e nënës me 3 fëmijët: Hakmarrje ekstreme

Avokati tak Ngjela foli në “Breaking” foli në lidhje me ngjarjne tronditëse të ndodhur në Shkodër, ku alma Arrazi u vetëvra duke u hedhur në lumin Buna, duke mbytur edhe 3 fëmijët e saj të mitur.

Ai e cilësoi si një akt hakmarrjeje, të Almës ndaj bashkëshortit të saj, duke shtuar se shkak nuk ishte vetëm tradhtua e Erdgys Arrazit. Sipas Ngjelës, urrejtja e 39-vjeçares ishte shumë e madhe.

“Shkaku që është dhënë është tradhti bashkëshortore, por masa është ekstreme. Hakmarrja e kësaj është, por e ka për tradhtinë apo për gjëra të tjera kjo mbetet për tu hetuar. Nuk besoj se është vetëm tradhtia shkaku. Urrejtja e saj është shumë e madhe. E ka menduar me mendjelehtësi që unë do t’i sjell një gjëmë këtij që mos ta marri vetën për të gjithë jetën.

Njihet si rast. Ajo ka menduar se fëmijët nuk do të kenë të ardhme nëse vret veten. Do të jenë tek njerka. Ka shumë gjëra por që nuk është në normalitet psikik. Mund ta ketë pasur një shenjë të tillë edhe më parë, por brenda normaliteti. Ngjarja që i erdhi e çoi në ekstremitet dhe do të jetë skizofrene”, tha Ngjela.