Ish-prokurori për skandalin e Safet Gjicit: Është më shumë se vepër penale

Ish-prokurori Shkëlqim Hajdari, i ftuar në studion e emisionit “Kjo Javë” në News24 ka komentuar situatën e drejtësisë në vend, si edhe ngjarjet e bujshme të hetuara nga SPAK.

Hajdari foli së pari mbi lirimin nga qelia te ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, për dënimin e të cilit tha se është një ogur i mirë për të ardhmen e drejtësisë në vend.

Sa i përket lirimit, ai u shpreh se arsyetimi i gjykatës është dukur normal dhe se dalja nga burgu e Tahirit nuk do ndryshojë gjë pasi gjithsesi ai e ka marrë dënimin.

Ai foli më tej për arrestimin e ish-kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako, për të cilin tha se prokuroria nuk do ketë pengesë vijimin e hetimeve, ku mund të zbulojë edhe vepra të tjera penale.

Së fundmi, Hajdari komentoi edhe video-skandalin e kryebashkiakut të Kukësit, Safet Gjici, teksa u shpreh se nuk ka rëndësi kualifikimi në vepër penale apo jo, pasi në gjykimin e tij, ajo që ndodhi është më shumë se një vepër penale.

“Unë e kam parë nga larg lirimin e Tahirit nga qelia. Nga jashtë arsyetimi duket si një gjë normale. Dënimi i Tahirit, edhe i ish-zyrtarëve të tjerë, këta janë ogurë të mirë dhe i kam pritur. Unë pres nga SPAK goditje persistente të dosjeve që ka në hetim.

Prokuroria nuk ka pengesë të hetojë për veprimtari të tjera të Dakos. Për atë do hetohet dhe mund të dalin vepra të tjera penale. Hetimet nuk duhen paragjykuar.

Mendoj se në administratë problemi më i madh është korrupsioni. Këtu duhen rregullime ligjore që përgjegjësia të jetë direkte sepse ne akoma procedurat e tenderimeve bëhen nga nivelet teknike të institucioneve. Drejtimi politik nuk është i përfshirë, por kjo histori duhet zgjidhur.

SPAK nuk bën punë operative. Organet e tjera në shtet duhet të bashkëpunojnë me SPAK duke ia bërë prezente rastet. Opozita ka ndihmuar me denoncimet e saj. Një çështje kur nis hetimin, do e ketë një fund. Inceneratorët patën një tendencë për pushim, por tani po hetohet. Jam i bindur se SPAK do jetë histori suksesi në Shqipëri.

Rasti i kryebashkiakut të Kukësit, për hir të masës që mori, nuk ka rëndësi kualifikohet në vepër penale apo jo. Për mua është më shumë se një vepër penale”, u shpreh Hajdari.