Çifti korçar shtrohet në spital pas natës së parë të martesës, arsyeja habit mjekët
Një ngjarje e pazakontë është raportuar në Korçë, ku një çift i ri, sapo kishte fílluar bashkëjetesën në një banesë me qíra, është përballur me pasoja serioze pas një eksperience të rrezikshme me substanca narkotike.
Sipas gazetares së “Aldo Morning Show” në Tv Klan, dy të rinjtë kishin vendosur të provonin hashash, por në një mënyrë jo të zakonshme – jo përmes pirjes me cigare, por dùke e konsumuar me píkatore poshtë gjuhës, një metodë që rrit ndjèshëm përthithjen dhe efektin e substancës áktive (THC).
“Djali ka qenë i pari që ka propozuar këtë ‘eksperiment’. I ka dhënë të dashurës disa píka nën gjuhë dhe ajo ka fílluar të reagojë mènjèherë, dùke u bërë shumë e fjalëshme, me sjellje të çuditshme. Më pas ka konsumuar edhe ai vetë. Nuk vonoi shumë dhe të dy kanë përfùnduar në gjèndje të rènduar, dùke u dërguar urgjèntisht në spítál”, raportoi gazetarja.
Burime nga ambíentet spítálore kanë bërë të ditur se të rinjtë janë páráqítur me simptoma të fòrta shqètësimi mendor, të përzíera, palpitacione dhe konfuzíon të thèllë. Ata janë trájtuar në kohë dhe ndòdhen jashtë rrezíkut për jetën, por rasti ka alármuar prindërit dhe komunitetin lokal për rrezíkun që përfaqësojnë eksperimentet me substanca narkòtíke – sidomòs kur pèrdorèn pa ínfòrmacion dhe në forma të papërshtatshme.
Një ngjárje që ngre alármin për perdorimin e drogave në çiftet e reja.
Ngjarja ka hapur diskutime në rrjete sociale për rritjen e pèrdorimit të substancave narkòtíke mes të rinjve, sidomòs në mjediset urbane dhe në kontekste intime si çiftet që nisín báshkëjetesën. Ekspertët kanë párálájmërùar vazhdimisht se mungesa e ínformacionit mbi efektet, dozímin dhe mënyrën e pèrdorimit të substancave si hashashi mùnd të çojë në pásoja serioze shèndètësore dhe psíkologjíke.
Autoritetet kanë nisur hetime për të kuptuar se ku është sígùrùar lènda narkòtíke dhe nëse ka të tjera raste të ngjashme në zonën e Korçës.
Për momentin, çifti ndòdhèt në gjèndje të qëndrueshme shèndètësore, por rasti mbètet një párálájmërim serioz për rrezíkun e eksperimenteve të pamatura që mùnd të kthejnë fíllimin e një báshkëjetese në një episod drámatík.