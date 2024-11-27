LEXO PA REKLAMA!

I shpallur në kërkim, kapet 31-vjeçari shqiptar në Itali. I riu i dënuar për prostitucion

Lajmifundit / 27 Nëntor 2024, 18:24
Aktualitet

I shpallur në kërkim, kapet 31-vjeçari shqiptar në Itali.

Një 31-vjeçar shqiptar i shpallur në kërkim nga policia italiane është arrestuar këtë të mërkurë.

I riu, me banim në Romë ishte një emër mjaft i njohur për policinë, pasi ishte dënuar me  2 vjet e 6 muaj burgim për krimet e shfrytëzimit dhe lehtësimit të prostitucionit, të kryera që në muajin mars.

Sipas medieve të huaja, me urdhër të Autoritetit Gjyqësor kompetent, 31-vjeçarit i është caktuar masa e sigurisë “arrest shtëpie”.

 

