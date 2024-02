I buzëqeshur dhe sytë në lot, fotoja e parë e Mbretit Charles pas diagnozës me kancer

Një ditë pasi pallati njoftoi se Mbreti i Mbretërisë së Bashkuar vuan nga kanceri, është publikuar një foto që tregon Charles dhe gruan e tij Camilla duke lënë rezidencën e tyre mbretërore në Londër.

Edhe pse lajmi që Mbreti është me kancer ka tronditur Britaninë, monarku 75-vjeçar është parë i buzëqeshur, por me sytë e mbushur me lot në makinë nën shoqërinë e bashkëshortes, Camila.

Siç shkruan BBC, çifti mbretëror britanik më pas u nis me helikopter për në Sandringham, që ndodhet në qarkun lindor anglez Norfolk.

Kujtojmë që më herët në Londër ka mbërritur dhe Princi Harry për të parë Mbretin Charles, i cili është diagnostifikuar një ditë më parë me kancer. Edhe pse kanë kaluar 24 orë që nga dhënia e lajmit, ende nuk dihet se çfarë forme kanceri ka apo se në çfarë faze është.

Protokolli mbretëror në rast të paaftësisë së monarkut

Në rast paaftësie të përkohshme ose mungesë nga vendi, monarku mund të zëvendësohet nga Këshilltarët e Shtetit.

Kjo ndodhi në rastin e Mbretëreshës Elizabeth kur ajo i kërkoi Princit Charles dhe Princit Ëilliam të merrnin pjesë në hapjen e Parlamentit Britanik në 2022. Këshilltarët e Shtetit janë të gjithë anëtarë të familjes mbretërore dhe dy ose më shumë anëtarë mund të kryejnë detyra mbretërore në të njëjtën kohë.

Kështu detyrën mund ta merrte gruaja e dytë e Charles, Mbretëresha Camilla, Princi i Uellsit Ëilliam, Duka i Sussex Harry , Duka i York Edëard dhe Princesha Beatrice.

Megjithatë, në vitin 2022, bazuar në legjislacionin e kurorës, linja e trashëgimisë ndryshoi dhe tani vlen vetëm për anëtarët aktualë të familjes mbretërore. Rrjedhimisht, në rast të paaftësisë së pasardhësit të Elizabetës së ndjerë, Mbretëresha Camilla, Princi William, Princesha Anne dhe Princi Eduard mund të merrnin detyra mbretërore.

Nënkryetari, i cili është në radhë për fronin, është djali i tij i madh, Princi William. Princi i kurorës William ka të ngjarë të mbështesë imazhin e kurorës më shumë nga jashtë duke marrë disa detyra në emër të babait të tij.