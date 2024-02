“Zot i drogës” Agim Çerma dënohet me 20 vite burg nga Gjykata amerikane

Një Gjykatë në SHBA ka dënuar me 20 vite burgim 54-vjeçarin shqiptar Agim Çerma, i konsideruar si “Zoti i drogës” pasi akuzohet se dërgonte kokainë nga Kolumbia në Europë me çarter të regjistruar në SHBA.

Agim Çerma i njohur ndryshe me nofkën “Jimmy” u arrestua në Kolumbi në vitin 2021 dhe u ekstradua në Shtetet e Bashkuara në shtator 2023. Katër të bashkëpandehur kolumbianë gjithashtu u ekstraduan në Shtetet e Bashkuara dhe tre prej tyre janë deklaruar fajtorë në gjykatën amerikane.

54 vjeçari shqiptar me banim në Kolumbi, u dënua me 240 muaj burg pasi u deklarua fajtor për rolin e tij në trafikun e kokainës përmes avionëve të regjistruar në SHBA.

“Trafikimi ndërkombëtar i drogave të paligjshme përfaqëson një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara dhe ky hetim dhe ndjekje penale çmontojnë një operacion që planifikoi të trafikonte qindra kilogramë kokainë jashtë Kolumbisë”, tha prokurori amerikan Steinberg në gjykatë.

Çerma edhe pse trafikonte më shumë se 2 miliardë dollarë drogë në muaj, ai jetonte me qira, nuk kishte makinë e as celular. Ai u zhvendos në Kolumbi në vitin 2014 së bashku me gruan dhe njërkun e tij, mori një shtëpi me qira në veri të qytetit Barranquilla dhe prej andej filloi rrjetin e tij kriminal.