Greva e kontrollorëve, gazetari: Mos luaj me zjarrin dhe shtetin që vdes të duket klonim i Erdoganit

Lajmifundit / 8 Prill 2021, 16:35
Aktualitet

Greva e kontrollorëve, gazetari: Mos luaj me zjarrin dhe shtetin që

Me anë të një statusi në rrjetet sociale, gazetari Artan Hoxha ka komentuar situatën e krijuar në Aeroportin e Rinasit ku pas një bojkoti nga ana e kontrollorëve, qeveria mori masa për rinisjen e fluturimeve duke i zëvendësuar ata me kontrollorë nga Turqia.

Hoxha citon një shprehje popullore ku thotë se nuk duhet luajtur me zjarrin, ujin dhe me shtetin, ndërsa shton se nuk duhet luajtur veçanërisht me shtetin tonë që vdes të duket klonim i Erdoganit.

“Populli yne i rrahur me vaj dhe me uthull thote: “Mos luaj me zjarrin, me ujin dhe me shtetin”… Sidomos me kete kodosh shtet, qe vdes të duket klonim i Erdoganit…”, shkruan Artan Hoxha.

