Goditi çiftin e bashkëshortëve pas sherrit për pronat, arrestohet 21-vjeçarja në Has

Një konflikt për çështje pronësie në fshatin Pla të Hasit ka përfunduar me dhunë fizike dhe arrestimin e një 21-vjeçareje. Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, e reja me inicialet A. S. është arrestuar në flagrancë për akuzat “Plagosje e rëndë me dashje” dhe “Plagosje e lehtë me dashje”, pasi dyshohet se ka goditur me mjete të forta një çift bashkëshortësh, përkatësisht A. J., 65 vjeç dhe V. J., 60 vjeçe.

Sipas të dhënave hetimore, A. J. ka marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa bashkëshortja e tij vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve.

Materialet procedurale janë referuar tashmë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme.im të informacionit të dhënë dje, për një konflikt për motive pronësie në fshatin Pla, bëjmë me dije se në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Has arrestuan në flagrancë shtetasen:

A. S., 21 vjeçe, banuese në fshatin Pla, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Plagosja e lehtë me dashje”.

Nga veprimet hetimore dyshohet se gjatë konfliktit për motive pronësie, kjo shtetase ka goditur me mjete të forta, shtetasit A. J., 65 vjeç dhe V. J., 60 vjeçe (bashkëshortë).

Shtetasi A. J. mori mjekim dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa shtetasja V. J. vijon të jetë në kujdesin e mjekëve.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme.