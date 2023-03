'Gjoba' ishte nga 150-300 mijë lekë të reja/ "Do të thyej hundën…", dalin pergjimet e ish-inspektorit të ATP

Ish-inspektori i Agjencisë së Trajtimit të Pronave, Ilir Kapetani, i arrestuar për korrupsion do vazhdojë të qëndrojë në qeli.

Edhe pse në seancën e sotme në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Kapetani mohoi akuzat, SPAK nguli këmbë se ka prova se i akuzuar është përfshirë në 14 episode korruptive, me trashëgimtarë të ish-pronarëve, duke iu marrë shuma parash në shkëmbim të premtimit për të siguruar kompensimin financiar, gjatë trajtimit të kërkesave të tyre për kthimin dhe kompensimin.

Merrte ryshfet, lihet në burg ish-punonjësi i Agjencisë së Trajtimit të Pronave

Në dosjen hetimore të siguruar nga "OraNews" janë edhe përgjimet telefonike, shfaqet Kapetani komunikon më një qytetar me tone të ashpra, duke e kërcënuar dhe i kërkuar që të mos komunikojë me asnjë për paratë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"Po shkrove kështu nëpër mesazhe jo lekët, jo stërlekët, do të të thyej celularin edhe hundën, dakort? Kaq po të them edhe një herë … Të kam porositur njëqind herë, mos komuniko fare, as lekë as … Do të të takoj unë ty sot, mirë? Edhe të shohësh ti estradë pastaj, hajt mirupafshim…,”-dëgjohet teksa thotë Ilir Kapetani.

Sipas dosjes hetimore, teksa qytetarët ishin në pritje të marrjes së pronës së tyre kuptuam se ishin mashtruar nga ish-inspektori Ilir Kapetani ndaj i shkruanin dhe e telefononin me qëllim kthimin e shumave që kishin dhënë.

Pagesat ndaj tij varionin nga 150 mijë deri në 3 milion lekë. Në gjyq dolën dhe 8 persona të tjerë, qytetarë të cilët kishin kontaktuar me Kapetanin për çështje të pronave, nga të cilët 6 prej tyre u lanë në "arrest shtëpie", ndërsa 2 të tjerë me "detyrim paraqitje".