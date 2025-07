Gjendet pa jetë i moshuari në një përrua në Elbasan, dyshohet se…

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Elbasanit ku një person i moshuar është gjetur i pajetë në zonën e përroit të Zaranikës.

Sipas ekipeve të urgjencës i moshuari i pajete ka pasur shenja djegie ne trup. Do të jetë mjekësia ligjore e cila me pas do te përcaktoje shkaqet përfundimtare te vdekjes.

Dyshohet se i moshuarit i ka vënë zjarrin një masivi me shkurre në afërsi të Zaranikës dhe aksidentalisht është djegur.

Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e sakta të ngjarjes. Ende nuk është bërë i ditur identiteti i viktimës.