Gjendet një pako me lëndë plasëse, dyshohet se u hodh nga Mikelian Toma dhe David Simoni!

Policia ka gjetur një pako me lëndë të dyshuar plasëse në lagjen “3 Heronjtë” në Shkodër. Sipas bluve pako dyshohet se është hedhur nga Mikelian Toma dhe David Simoni më 26 Mars, ditën e arrestimit të tyre.

“Në vijim të informacionit të dhënë më datë 26.03.2025, për arrestimin e shtetasve M. T. dhe D. S., të cilët nuk iu bindën urdhrit të Policisë, për të ndaluar motomjetin me të cilin lëviznin, me targë të vjedhur dhe me numër shasie të ndryshuar

bëjmë me dije se nga kontrollet e kryera në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast, dje, në lagjen “3 Heronjtë”, është gjetur një pako me lëndë të dyshuar plasëse, e cila dyshohet se është hedhur aty, nga këta shtetas, më datë 26.03.2025. Pakoja u sekuestrua në cilësinë e provës materiale”, njoftoi policia.