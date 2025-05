Giro d'Italia për herë të parë në Tiranë/ Media italiane: Ja sa ka paguar qeveria shqiptare për zhvillimin e saj!

Edicioni i 108-të i Giro d’Italia ka nisur këtë vit në Shqipëri. Në Durrës, Tiranë dhe Vlorë do të zhvillohen tre etapat e para të aktivitetit sportiv. Për zhvillimin e "Giro d'Italia", në vend janë marrë një plan masash nga Policia e Shtetit dhe është mbyllur qarkullimi në disa rrugë ku do të kalojnë çiklistët italianë.

Që nga njoftimi i parë se "Giro d'Italia" do të nisë në Shqipëri, kryeministri Edi Rama e ka theksuar në shumë dalje të tij se kjo e çon vendin një hap më afër Europës dhe i kthen sytë e botës nga vetja. Por gjithë ky aktivitet me të cilin krenohet kryeministri nuk ka kaluar pa një shifër të kripur monetare.

Gazeta italiane “Il Sole 24 ore” në një artikull për "Giro d'Italia" shprehet se ky edicion i këtij viti ka dy risi, një prej të cilave është startimi nga një qytet shqiptar, ai i Durrësit. Në artikull thuhet se është kjo është hera e 15-të që zhvillohet jashtë vendit, kjo është hera e parë që zhvillohet në një vend ku çiklizmi "është ende një sport pionier dhe biçikleta, e shtypur nga trafiku agresiv i makinave."

Gazeta shkruan gjithashtu se ky binjakëzim i Giro d'Italia-s me Shqipërinë është sinergjik me një binjakëzim më të përgjithshëm midis qeverisë së Giorgia Melonit dhe asaj të kryeministrit Edi Rama. Për të ardhur te shfira monetare, në artikull thuhet se "për këto tre faza, qeveria shqiptare i ka paguar RCS-së afërsisht 8 milionë. "

Ka dy risi të vërteta në këtë edicion të 108-të të Giro-s, i cili fillon këtë të premte, më 9 maj, nga Durrësi dhe përfundon më 1 qershor në Romë, në kopshtet e Vatikanit, me sa duket me bekimin e Papës së ri Leo XIV. E para është se fillon nga Shqipëria, me tre etapa që gjarpërojnë midis Tiranës, Durrësit dhe Vlorës. Edhe pse ky është largimi i 15-të nga jashtë vendit, është hera e parë që zhvillohet në një vend ku çiklizmi është ende një sport pionier dhe biçikleta, e shtypur nga trafiku agresiv i makinave (rrjeti hekurudhor i përdorur nën diktaturën në Shqipëri është i braktisur), është një mjet transporti për jokonformistët e guximshëm dhe të varfër.

Mjafton të themi se deri më tani vendi i Shqiponjave ka pasur vetëm një çiklist profesionist, një farë Eugert Zhupa, i cili megjithatë është rritur në Reggio Emilia që kur ishte fëmijë. Megjithatë, në Tiranë ka një pritje të madhe për Giron, i cili konsiderohet, përveç një festimi të madh popullor, edhe "ngjarja më e madhe sportive e organizuar ndonjëherë në këto anë". Shkollat ​​do të kenë gjithashtu orare të reduktuara për të lejuar të gjithë fëmijët e Durrësit të ndjekin fazën e parë e cila pas 160 km do të përfundojë në Tiranë.

Etapa e dytë, të shtunën, më 10, është një garë kohore prej 13.7 km në Tiranë. Triptiku mbyllet të dielën, më 11 maj, me një tjetër etapë mjaft sfiduese prej 160 km në Vlorë. Është e qartë se ky binjakëzim i Giro d'Italia-s me Shqipërinë është sinergjik me një binjakëzim më të përgjithshëm midis qeverisë sonë dhe asaj të Kryeministrit Edi Rama, një ish-basketbollist i kombëtares i cili si djalë ndoqi bëmat e Felice Gimondi-t dhe Vittorio Adorni-t në Giro d'Italia në radion italiane.

Kjo zgjedhje nga Shqipëria nuk duhet të vijë si një surprizë e madhe. Është një traditë (dhe gjithashtu një biznes i shkëlqyer) i Corsa Rosa që të fillojë jashtë kufijve të saj. E ka bërë Belgjika, Irlanda, Athina, Holanda. Në vitin 2018, në kohë më pak të trazuara, turneu filloi nga Jerusalemi dhe në vitin 2022 nga Hungaria. Për këto tre faza, qeveria shqiptare do t’i kishte paguar RCS-së afërsisht 8 milionë. Një shumë e konsiderueshme nëse merr parasysh që për një largim normal paguan rreth 150 mijë euro dhe për një mbërritje rreth 250 mijë. Shifrat duhen marrë gjithmonë si të përafërta, siç është vetë xhiroja e Giro-s, e cila do të ishte rreth 80 milionë (160 për Tour de France).", thuhet në artikullin e "Il Sole24 ore".