“Faleminderit kampion”, fjalimi prekës i të birit: Fatos Nano nuk e kishte frikë humbjen, ishte kalorës

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 12:33
Aktualitet

“Faleminderit kampion”, fjalimi prekës i të birit: Fatos

“Të nderuar të pranishëm, familjarë, miq, shokë, jam thellësisht i prekur nga vëmendja dhe dashuria juaj që kam ndjerë për babain tim në këto ditë të vështira.

Familjen time ka lodhur fati me popullin shqiptar, ne e kemi ndjerë dashurinë e njerëzve ndaj Fatosit. Sot është ditë ndryshe, ai ikën nga kjo botë, por vetëm fizikisht.

Im at ishte i pari që më foli për demokracinë, nuk e kishte frikë humbjen se ishte kalorës. Më dha mësim me forcën e shembullit, më mësoi shumëçka, garën e vërtetë dhe ringritjen. Më foli për socialdemokracinë, për Shqipërinë europiane dhe distancimin nga frika,. Besonte se politika shkonte përtej luftës personale. Mbolli ide, kulturë dhe qytetarë. Tolerant me gjithkënd që mendonte ndrysh. Sot i them lamtumirë tim eti, faleminderit kamion”-u shpreh Sokol Nano.

 

 

