EMRI/ Tentoi të vriste kushëririn në lokal, si ndodhi ngjarja në Vorë

48 vjeçari Edmond Picari është arrestuar nga policia nën akuzën e vrasje me dashje e mbetur në tentativë dhe për prishje të qetësisë publike.

Ai ka hyrë brenda ambienteve të një lokali në një fshat të Vorës dhe ka tentuar që të vrasë kushëririn e tij, Ervin Picari duke qëlluar me çifte në drejtim të tij.

Burime bëjnë me dije se 48 vjeçari ishte në gjendje të dehur kur fillimisht është konfliktuar në rrugë me Ervin Picarin, me të cilin janë fqinj dhe kushërinj të largët.

Më pas, 48 vjeçari ka shkuar në banesë për të marrë çiften dhe është futur në lokal duke qëlluar në drejtim të fqinjit.

Siç bëjnë me dije burimet, ngjarja ka ndodhur për shkak të debateve të hershme që ata kishin me njëri-tjetrin.

Pas arrestimit, policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale armën e gjahut që e mbante me leje si edhe një sasi municioni luftarak.