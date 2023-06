Emri/ Makinat përplasen te “Liqeni i Levanit”, plagoset një prej shoferëve

Një aksident ka ndodhur paraditen e sotme në vendin e quajtur “Liqeni i Levanit” ku dy automjete janë përplasur me njeri-tjetrin.

Mjeti tip “ BMË” me targa AB341JU, me drejtues shtetasin Kristian Marku, ka goditur mjetin tip “Benz” me targa AA597SG, me drejtues shtetasin Ardit Kalemi, i cili ka pësuar dëmtime të lehta dhe është transportuar drejt spitalit rajonal të Fierit.

Ndërkohë grupi hetimor ka shkuar menjëherë në vendngjarje për të bërë të mundur zbardhjen e shkaqeve të aksidentit në fjalë.