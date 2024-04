Vrasja e Florian Selimit në Fier, arrestohet 31-vjeçari në kërkim

Policia e Fierit arrestoi Sadri Selacin, 31-vjeçarin në kërkim pasi ishte dënuar me 19 vjet burg për vrasjen e Florian Selimit më 11 Gusht të vitit 2019.

Në lidhje me këtë ngjarje është dënuar me 19 vjet burg edhe Kiri Mernica, i cili aktualisht po e vuan dënimin.

Florian Selimi, 23 vjeç, u gjet i vrarë në fshatin Sulaj të Fierit në 11 Gusht të vitit 2019. Ai ishte goditur me thikë dhe trupi i tij ishte hedhur në një kanal.

Njoftimi i policise:

“Finalizohet operacioni policor i koduar “Sharp”, për kapjen e një shtetasi të shpallur në kërkim për vrasje.

I dënuar me 19 vjet burgim, për një vrasje me mjet prerës (thikë), të kryer në vitin 2019, kapet dhe vihet në pranga 31-vjeçari.

Në zbatim të planit të masave, të hartuar në kuadër të megaoperacionit mbarëkombëtar të koduar “Sundimi i ligjit”, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Krimeve të Rënda të DVP Fier, kanë organizuar operacionin policor të koduar “Sharp”, si rezultat i të cilit u kap shtetasi i shpallur në kërkim Sadri Selaci, 31 vjeç.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, me vendimin e datës 06.07.2023, e ka dënuar këtë shtetas, me 19 vjet burgim, për veprën penale “Vrasja me dashje”, kryer në bashkëpunim.

Më datë 11.08.2019, në vendin e quajtur “Ura e Zharrës”, ky shtetas, në bashkëpunim me shtetasin K. M. (aktualisht vuan dënimin në IEVP), ka vrarë me mjet prerës (thikë), shtetasin F. S..”