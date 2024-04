SPAK arreston 4 efektivë e zyrtarë policie për trafiqe, operacion ndërkombëtar me 26 urdhër-arreste

Prokuroria e Posaçme finalzoi me arrestime hetimet e perbashketa me autoritetet e huaja ndaj një grupi kriminal të trafikut të qenievene njerezore duke vene ne pranga edhe 4 punonjes policie.

Në kuadër të këtij operacioni mësohet se janë arrestuar edhe 4 efektivë e zyrtarë të Policisë së Shtetit, ndersa SPAK ka lëshuar 26 urdhër-arreste.

Ata kane rezultuar te implikuar ne aktivitet me banden kriminale.

Konkretisht mësohet se bëhet fjalë për efektivët e arrestuar:

Altin Hasani

Edmond Braja

Arjel Hoxha

Ermal Hoxha

Dyshohet se trafikantët me bashkepunimin e policise, kalonin klandestinë nga kufiri me Greqinë në territorin shqiptar.

Ministri Balla paralajmeroi operacionin

Drejtoria e Përgjithshme kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe emigrantëve të paligjshëm ka zhvilluar një operacion në të gjithë Shqipërinë në bashkëpunim me punën e shkëlqyer të Prokurorisë së Posaçme

me rezultatet të cilat do t’i quaja spektakolare, por që duroni edhe pak orë deri rreth mesditës, ku Drejtori i Përgjithshëm Rrumbullaku të njoftojë këto rezultate që shprehin qartë angazhimin e qeverisë shqiptare kundër këtij fenomeni që është një shqetësim dhe një plagë globale.