Emrat + Foto/ Policia angleze u heq nga duart 4,5 milion paund dy shqiptarëve

Gjatë kohës së kontrollit, dy shqiptarët së bashku me një burrë, u përpoqën të arratisëshin dhe u hodhën nga çatia tetë metra e lartë, ha ku morën fraktura të shumta.

Pula pësoi lëndime në këmbë dhe u doli nga spitali nën kontrollin e policisë më vonë atë ditë.

Daci qëndroi në spital pasi kishte lëndime të shumta në gjymtyrë ndërsa burri i tretë mbetet i palëvizshëm në spital me fraktura komplekse të shumta në këmbë dhe shpatull dhe aktualisht.

Brenda ndërtesës, oficerët gjetën bimë të korrura prej 450 kg kanabi,s gati për shpërndarje dhe potencialisht me vlerë 4.5 milionë paund.

Kishte gjithashtu pothuajse 800 bimë të vogla që ishin gati për mbjellje, ndërsa kërcelli dhe degët nga kultura kryesore ishin mbajtur dhe mund të kishin prodhuar rrëshirë kanabisi me vlerë pothuajse 60,000 £, dëgjoi gjykata.

“Kishte ndriçim, lëndë ushqyese, filtrim, nxjerrës, tharëse dhe sistem elektrik,” tha zoti Burke.

Florian Daci dhe Edmond Pula, të dy personat kishin hyrë në Britani ilegalisht me kamion me premtimin e punësimit në industrinë e ndërtimit dhe me shpresën për një jetë më të mirë, thanë avokatët e tyre.

Por në vend të kësaj, ata u vunë në punë për të kujdesur fermën e kanabisit duke pasur borxhe të mëdha si rezultat i rrugës në MB.

Pula dhe Daci u dhanë secili prej dy vitesh burg nga regjistruesi Paul Hodgkinson, i cili arriti në përfundimin se kishte qenë një operacion industrial për furnizim komercial.

Të dy të pandehurit pritet të dëbohen pasi të lirohen nga paraburgimi./ Top Channel