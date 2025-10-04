LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Fier/ Halla kryente marrëdhënie sek*uale me partnerin në sy të nipërve të mitur, arrestohen të dy

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 17:27
Një ngjarje e paprecedentë u zbulua në Fier falë një emisioni investigativ.

Policia ka arrestuar dy persona të identifikuar si V. Y., 40 vjeç dhe A. Gj., 40 vjeçe, të dy banues në Grecalli, pasi kanë kryer marrëdhënie seksuale në prani të fëmijëve të mitur.

“Nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasi V. Y dhe shtetasja A. Gj., kanë kryer marrëdhënie seksuale në prezencë të 3 fëmijëve të mitur të vëllait të shtetases A. Gj”, njoftoi sot policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme procedurale. 

 

