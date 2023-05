E rëndë në familjen shqiptare, burri tenton të godasë me thikë bashkëshorten

Një ngjare e rëndë ka ndodhu në Santorini, Greqi, ku një 56-vjeçar shqiptar ka tentuar të vrasë me thikë gruan e tij.

Mediat greke bëjnë me dije se 53-vjeçarja ka mundur që të shmanget kur i shoqi i është drejtua me thikë në bark, dhe më pas të largohet me vrap nga banesa.

Më pas ka qenë djali i tyre ai që ka denoncuar ngjarjen, duke çuar pas hekurave të atin.