E papritur në Përputhen , gjarpri sulmon Buçin në studio, të gjithë ulërasin

Ditën e sotme, programi i njohur i dashurisë, Përputhen, ka ardhur me një hyrje të pazakontë.

Ishte Aria, vajza më e re që i është shtuar ditën e sotme programit të dashur të publikut, por ajo që ka surprizuar të gjithë njerëzit në studio, është fakti se ajo nuk ka ardhur e vetme por me kafshën e saj fatsjellëse.

Dhe nesë do mendoni që është një kafshë e zakonshme, e keni gabim pasi Aria ka sjellë me vete gjarpërin e saj, me të cilin zgjodhi që të sfidojë Buçin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në momentin që Aria ka ardhur në studio, Megi e ka pyetur konkurrenten e re se cilin nga djemtë do zgjidhte që t’ja jepte gjarprin dhe ajo zgjodhi pikërisht Buçin.

Në momentin që Buçi e ka marrë dhe e ka vendosur të shpatull, gjarpëri bën një lëvizje të shpejtë, duke frikësuar moderatoren por jo vetëm, ku si pasojë u krijuan ulërima të shumta në studio.

Nga ana tjetër, Neda ka pyetur Arian se cilën vajzë do zgjidhte për t’ja dhënë gjarpërin e saj, ajo ka zgjedhur Albën.