E keni ditur? Nëse hani darkë pas kësaj ore, jeni të rrezikuar ndaj shtimit në peshë

Teksa shumë njerëz i përmbahen kalorive që marrin gjatë vakteve ushqimore apo gjërave që konsumojnë, duket se koha kur ju hani është po kaq e rëndësishme për ata që janë në një betejë të vazhdueshme me kilogramët

Një studim që do të publikohet në “Journal of Nutrition, Health, and Aging”, i realizuar nga ekspertë të ushqyerjes në “Eëha Ëomans University” në Seul ka analizuar kohën se kur konsumohet vakti i fundit dhe gjumi, si dy gjëra që ndikojnë direkt në peshë.

Ushqimi dhe gjumi janë dy elemente që sipas studiuesve, kontrollojnë ritmin cirkadian (gjumë-zgjim), diçka që ndikon në peshën trupore të njerëzve.

Pra, kur ne flemë mjaftueshëm, ne automatikisht e kemi rikarikuar trupin me energji, kemi ndikuar në procesin e riparimit të qelizave dhe balancimin e hormoneve dhe metabolizmit për një organizëm dhe fizik më të mirë, shkruan The Healthy.

“Faktorët modernë të shoqërisë si orët e zgjatura në punë, turnet e natës dhe përdorimi i pajisjeve elektronike kanë krijuar regjimin e të ngrënit vonë dhe si pasojë orë më të pakta gjumi, duke ndikuar në mospërputhjen e ritmit cirkadan dhe gjithë rreziqeve shëndetësore që vijnë me këtë situatë,” thonë studiuesit.

Çrregullimi cirkadian ndodh kur ora e brendshme natyrale e trupit ndërpritet, shpesh për shkak të zakoneve si zgjimi dhe ngrënia vonë natën.

Studiuesit mblodhën informacione nga një studim korean që përfshiu 9,474 të rritur, me një moshë mesatare 54 vjeç. Studimi analizoi në mënyrë të detajuar faktorë si numri i vakteve apo shpeshtia e tyre, si dhe përqindja e kalorive në çdo vakt. Gjithashtu, studimi gjurmoi kohëzgjatjen e gjumit dhe e krahasoi atë me shtimin në peshë.

Përgjatë tre viteve te këta njerëz u analizuan të gjithë këto detaje që rezultuan më pas se ishte rreth pak se 10% e pjesëmarrësve zhvilluan obezitet. Individët që hanin darkë pas orës 21:00 të mbrëmjes kishin 20% më shumë mundësi për të zhvilluar obezitet. Ndërsa, gratë kishin më shumë shanse të shtonin yndyrë në zonën e barkut, sidomos nëse e konsumonin darkën pas këtij orari, citon Anabel.

Pra, kini kujdes me ushqimin pas orës 21:00 të mbrëmjes sepse ky zakon mund të përkthehet në disa kilogramë më shumë me kalimin e viteve.