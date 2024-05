 Dy shqiptarë rrezikojnë burg për shitje droge, avokati: Klienti merret me dhi në Shqipëri

Policia e Bruges (Belgjikë) konstatoi një shitës droge gjatë një vëzhgimi në qershor 2023. Serxhi S. 21 vjeç ka pasur kontakte me disa klientë. Kur u arrestua, rezultoi se në të brendshme kishte 18 pako kokainë. Shqiptari pranoi në marrjen në pyetje se 30 deri në 40 gramë drogë ua shiste rreth 40 klientëve çdo ditë që nga muaji shkurt.



Sipas Prokurorisë Publike, Serxhi. S vepronte për llogari të një bande që paguante edhe taksinë e tij. “Bruges është rrënuar prej shumë vitesh nga murtaja e shitësve shqiptarë të drogës”, tha prokurorja Lode Vandaele, e cila kërkoi 2 vite burg për Serxhi S.

Gjatë hetimeve të mëtejshme, Ronaldo M. 22 vjec gjithashtu erdhi në fokus. Detektivët e panë të pandehurin në prill 2023.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ronaldo M. gjithashtu njihej si shitës nga disa klientë. Në fund, sipas prokurorit, ai ka qenë aktiv edhe si operator telefonik për të marrë urdhra dhe më pas për të dërguar shitësit e rrugës. Shqiptari u arrestua më 24 shkurt 2024 në Gent, ku ra në sy për sjelljen e tij sportive në drejtimin e automjetit. Ai përballet me 37 muaj burg.

Avokati i Serxhi S. shpjegoi se klienti tani është kthyer në Shqipëri. Ai tani do të mbarështonte dhi atje. Në ato rrethana, mbrojtja këmbënguli për një dënim me kusht. Avokati i Ronaldo M. më pas kërkoi lirim. Avokati ka theksuar se shqiptari nuk është kapur asnjëherë me drogë në xhep. Vendimi pritet të jepet më 20 qershor.