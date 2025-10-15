Drejtoresha e Zgjerimit në KE, takim me Dumanin: Të presim në Bruksel për të paraqitur arritjet e SPAK-ut
Kreu i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani ka zhvilluar sot një takim me Drejtoreshës së Zgjerimit në Komisionin Evropian, Valentina Superti.
Në fokus të takimit ka qenë puna e rëndësishme e SPAK-ut në luftën kundër krimit të organizuar.
Përmes një postimi në rrjetet, sociale e Bashkimit Evropian në Shqipëri bëri të ditur se shpejti pritet që Dumani të shkojë në, ku edhe do të paraqesë Brukselin e deleguar të SPAK.
“Së shpejti presim të mirëpresim z. Dumani në Bruksel, ku ai do të paraqesë mandatin e SPAK-ut të gjatë, një kontribut i madh në luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të lartë, si edhe në përparimin e vendit në përpjekjet e anëtarëve në BE.
Kjo punë duhet të vijojë me të gjitha vendosmëri dhe forca edhe në Kryeprokurorin e ri të Posaçëm, të zgjedhin dhe emërimin e tyre do të vazhdojnë më ta ndjekin. nga afër”, thuhet në postim.