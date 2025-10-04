LEXO PA REKLAMA!

“Do të hapet Akademia e Forcave Ajrore në Vlorë”, Rama: Po plotësojmë flotën tonë me helikopterë zjarrfikës dhe drone!

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 10:22
“Do të hapet Akademia e Forcave Ajrore në Vlorë”,

Kryeministri Edi Rama tha se shumë shpejt do të hapet Akademia e Forcave Ajrore, që do të nisë në Vlorë me përgatitjen e pilotëve të rinj.

Në takimin e sotëm me sektorin e shërbimit zjarrfikës, Rama tha po punohet çdo ditë po ashtu për shtimin e flotës së dronëve, për evidentimin e zjarreve por dhe për mbjelljen e zonave pyjore që digjen.

“Do hapet akademia e forcave ajrore, do fillojë në Vlorë dhe përgatitja e pilotëve të rinj, sikundër do rriten kapacitetet e flotës.


Do shtojmë flotën e dronëve në mënyrë të ndjeshme.

Jemi duke u marrë përditë me porositjen e dronëve me kamera termike për monitorim në kohë reale pyjet dhe kapjen sa më shpejt sinjalin e zjarrit, sikundër jemi duke vlerësuar porositë për dronët që bëjnë mbjellje, për ripërtëritjen e territoreve që digjen nga zjarret.

Të pasurojmë flotën ajrore dhe me avionët zjarrfikës”, deklaroi kreu i qeverisë.

