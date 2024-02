Do të habiteni, ja sa kushton parkingu për gjashtë orë në Paris!

Autoritetet komunale në Paris duken të vendosura për t’u “shpallur luftë” shoferëve të SUV-ve. Parisienët miratuan në një referendum së fundmi një rritje të paprecedentë të tarifave të parkimit.

Qëllimi është mbajtja larg e automjeteve të mëdha nga qendra e qytetit. Kostoja për jorezidentët për të parkuar SUV-të në rrethet qendrore të Parisit, në rrethet e numëruara nga 1 deri në 11, do të rritet në 18 euro (19,5 dollarë) në orë për dy orët e para, krahasuar me 6 euro në orë për makinat më të voglaKjo nuk është e gjitha, çdo orë që kalon çmimet shumëfishohen. Një qëndrim gjashtë-orësh me një SUV do të kushtonte 225 euro (243 dollarë), krahasuar me 75 euro për automjetet më të vogla.

Larg nga zemra e qytetit, në rrethet e jashtme të Parisit që numëroheshin nga 12 deri në 20, një shofer SUV jashtë qytetit do të paguante 12 euro në orë për dy orët e para, duke u rritur gradualisht në 150 euro për gjashtë orë.

Ndërkaq, automjelet janë ndaluar tërësisht nga disa rrugë, veçanërisht pranë lumit Seine që dikur ishte një autostradë e ngarkuar.