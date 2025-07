Dhunohet pronari i hotelit në Ksamil! Zbardhet shkaku i konfliktit mes dy biznesmenëve, pranga autorit

Detaje të reja dalin lidhur me konfliktin e dhunshëm që u regjistrua mesditën e sotme në plazhin e Ksamilit. Mësohet se sherri ka ndodhur mes dy biznesmenëve, Agim Taraj pronar i ‘Sunset Restorant Ksamil’ dhe Albert Pashaj i dhunuari, i cili është pronar i ‘Euro Hotel Ksamil’.

Sipas Bw ngjarja ka ndodhur në hotelin e të dhunuarit, në sy të fëmijëve të tij. Ngjarja ka lidhje me një konflikt që ka ndodhur edhe më parë mes dy biznesmenëve për vendosjen e plazhit para hotelit. Mësohet se dy biznesmenët kanë pasur konflikt për plazhin se kush do ta kishte në zotërim.

Lidhur me ngjarjen ka reaguar edhe policia e shtetit, e cila ka vënë në pranga autorin Agim Taraj.

Njoftimi i policisë:

Sot, rreth orës 12:45, në Ksamil, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, është dhunuar me sende të forta shtetasi A. P. Menjëherë, nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë është bërë shoqërimi i shtetasit A.T, si dhe po punohet per identifikimin dhe shoqerimin e personave te tjere të dyshuar si persona të përfshirë në këtë konflikt.