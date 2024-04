Detajet/ 17-vjeçari në Shkodër u plagos në sy të prindërve, si nisi hasmëria me fqinjët

Detaje të reja janë zbardhur nga plagosja e ndodhur mbrëmë në Berdicë të Shkodrës.

Ngjarja ka ndodhur në sytë e prindërve të 17-vjeçarit i cili u plagos nga shtetasi Gent Dushku që vijon të jetë në kërkim nga policia vendore e Shkodrës. Konflikti ka filluar mes dy familjeve Luka dhe Gjergji që janë komshinj me njëri-tjetrin. Shkak për ngjarjen dyshohet të jetë bërë një sherr banal.

Autori i ngjarjes Gent Dushku, i cili banon në lagjen “Xhabiej” në Shkodër është dhëndri i familjes Luka dhe ka shkuar mbrëmjen e djeshme në Bërdicë.

Aty ka nisur një debat me babain e të plagosurit. Ky i fundit ka dalë me një kaçavidë në dorë dhe në ato momente dyshohet se Gent Dushku ka qëlluar me pistoletë djalin 17-vjeçar duke e lënë të plagosur i cili po ashtu ndodhej jashtë së bashku me babain e tij. Në momentin e plagosjes në rrugë ndodhej edhe nëna e shtetasit të plagosur.

Policia ka shpallur në kerkim Gent Dushku, shtetas me probleme me ligjin sepse edhe me parë ka qenë i arrestuar per tentativë vrasje.