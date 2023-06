Dalin fotot/ Ky është agresori që i shkaktoi tre të qepura Bebe Rexhës pasi e goditi me celular

Nicolas Malvagna, 27 vjeç, është personi i arrestuar nga policia amerikane, pasi dyshohet të jetë agresori i këngëtares me origjinë shqiptare, Bebe Rexha, gjatë një koncerti të kësaj të fundit në New York, ku u godit me një celular në fytyrë.

Ylli i Popit po bënte simbolin e shqiponjës, kur u sulmua nga një fans, ndërsa më pas ajo u dërgua menjëherë në spital, ku iu nevojitën tre të qepura në kokë.

Me sy të nxirë, të ënjtur dhe me qepje, dalin fotot e Bebe Rexhës pasi u godit në koncert

Autoritetet kanë konfirmuan se agresori është Nicolas Malvagna, 27 vjeç, nga New Jersey, i cili tanimë është në paraburgim, për të pritur masën e arrestit ndaj tij.

Ishin fansat, që njoftuan sigurinë menjëherë pasi Malvanga dyshohet se hodhi telefonin, ndërsa i bërtisnin dhe e ofendonin Malvangën, ndërsa shoqërohej nga forcat e sigurisë.