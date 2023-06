Mundësi, emocione dhe.../ Horoskopi javor, çfarë kanë rezervuar yjet për secilën shenjë

Kjo javë sjell dinamika të reja në jetën tënde. Gjej shenjën tënde dhe zbulo të rejat.



Dashi



Në këtë moment ke nevojë për të mbyllur një kapitull dhe falë Jupiterit dhe Saturnit, do të çlirohesh nga zakone të vjetra, si dhe nga gjërat që të mbajnë peng në të shkuarën. Duhet ta kuptosh se “shtëpia” është shpesh një ndjesi dhe se sjelljet dhe përvojat e bëjnë këtë emocion edhe më të fortë.



Demi



Lejoji të tjerët të të duan, i dashur Dem! Ndërveprimi i Saturnit dhe Jupiterit të tregon se ku përket në lidhje me marrëdhëniet dhe njerëzit rreth teje. Sezoni i Gaforres gjithashtu nxit aftësitë e tua të komunikimit, veçanërisht për komunikimin verbal.

Binjakët



Jeto sipas vlerave dhe parimeve të tua. Një tranzicion interesant do të ndodhë në fushën profesionale, ndërkohë që ti zbulon më shumë rreth aftësive dhe identitetit tënd. Dëgjoje trupin tënd dhe përqafo sjellje dhe ide më fitimprurëse.



Gaforrja



Një udhëtim në grup? Mos e refuzo, pasi shumë situata komike dhe të lezetshme do të ndodhin. Kjo do të të ndihmojë që të lidhesh edhe më shumë me miqtë e tu dhe do të perfeksionosh inteligjencën emocionale, intuitën dhe empatinë.



Luani



Një ndjesi e re se duhet të ndryshosh sjellje dhe të përkushtohesh më shumë në marrëdhënien me veten dhe të tjerët rreth teje do të të kaplojë gjatë kësaj jave. Kur ta ndiesh të nevojshme, merr një pushim dhe mos ha inat me shëndetin.



Virgjëresha

Mendo pozitivisht dhe përqendrohu te momenti dhe mirënjohja për gjërat që aktualisht e bëjnë jetën tënde më të bukur. Ky muaj është shumë produktiv për ty dhe do të ndikojë shumë në mënyrën se si të tjerët të shohin dhe të admirojnë. Do të përmbushësh një detyrë të rëndësishme dhe më pas, do të kesh të gjithë kohën e botës për të kaluar kohë me njerëzit e dashur.

Peshorja



Djalli fshihet në detaje, Peshore! Kjo të ndihmon që të gjesh suksesin dhe të shohësh të mirën kudo. Vëreji gjërat e vogla dhe kupto se përmes tyre do të kesh më shumë arritje në të ardhmen.



Akrepi



Është një periudhë e vështirë, por e guximshme për ty. Kur e gjitha të mbarojë do të jesh mëse i/e lumtur që ia dole. Deri atëherë, qëndro me këmbë në tokë, gati për të krijuar një strategji të mirëfilltë.



Shigjetari

Gjatë kësaj jave do të ndodhë një kthesë e rëndësishme, falë bashkëpunimit të Jupiterit dhe Saturnit, të cilët do të sjellin një tranzicion të dhimbshëm, që mund të përfshijë: zhgënjim, zemërthyerje dhe pikëllim. Përjetoji këto ndjesi, por mos i lër të kenë një ndikim shumë negativ në jetën dhe mendimet e tua.



Bricjapi



Kjo javë të sjell emocione të reja, të cilat do të kesh mundësi t’i shprehësh. Një marrëdhënie “të kundërtat tërheqin” duket në horizont. Nëse tanimë je në një marrëdhënie, do të përballesh me sfida ose me fuqizim të këtij raporti.



Ujori



Me shumë mundësi, gjatë kësaj jave do të arrish një sukses personal që ka të bëjë me sjellje specifike dhe zakone të veçanta në jetën tënde. Do të nisësh një rrugëtim të ri mirëqenieje dhe do të kryesh ndryshime të vogla, me ndikim të madh.



Peshqit



Tregoje të vërtetën tënde, mos bjer pre e frikës se do të të keqkuptojnë dhe mundohu që të mos kënaqësh të tjerët dhe të zhgënjesh veten. Dëgjo podkaste që të frymëzojnë, bëj gjëra që të ngrënë vetëvlerësimin dhe shpalosi idetë e tua brilante. Bota është gati të të dëgjojë!