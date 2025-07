Biznesmeni italian letër drejtësisë shqiptare, ankohet për kushtet në qeli: Ka minj në tualet, jetoj me 8 persona të tjerë

Biznesmeni italian Davide Pecorelli i ka drejtuar Gjykatës së Apelit të Tiranës dhe gjyqtarit Dritan Hasani një letër të shkruar me dorë, ku denoncon kushtet e tij të izolimit dhe njofton fillimin e një greve urie.

Letra mban fatën 16 qershor 2025 dhe Pecorelli, i paraburgosuri numër 234 në burgun 313 të Tiranës, shprehet se jeton në një qeli prej 16 m² me 8 persona të tjerë, pa ujë të rrjedhshëm dhe me minj në tualet.

Greva e tij e urisë bazohet te mosdorëzimi, mbi dy muaj pas arrestimit, i arsyetimit të vendimit gjyqësor, gjë që e pengon të bëjë ankim. Gjithashtu kjo situatë lidhet me pritjen për procesin e apelit, i planifikuar për më 18 korrik, datë kur drejtësia shqiptare duhet të vendosë nëse do ta bëjë përfundimtar dënimin me 4 vite ndaj Pecorellit.

Davide Pecorelli u zhduk në janar të 2021 në Pukë, ku gjet e djegur makina që ai kishte marrë me qira, brenda së cilës u gjetën edhe mbetje skeletore. E teksa autoritetet italiane dhe ato shqiptare u ngritën në këmbë për të mësuar se çfarë kishte ndodhur me biznesmenin, më 17 shtator ai u gjet shëndoshë e mirë në një gomone pranë ishullit Montecristo, duke tronditur jo pak e duke sjellë në vëmendje edhe “historinë” e tij se ku kishte qenë dhe çfarë kishte bërë përgjatë 9 muajve që ishte shpallur i zhdukur.

Më 8 maj 2025 biznesmeni italian Davide Pecorelli është ekstradua në Shqipëri. Ai u mor në dorëzim në Rinas nga Forcat Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, për tu dërguar në Institucionet e Ekzekutimeve të Veprave Penale.