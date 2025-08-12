Bisedat në Sky ECC zbulojnë si Ervis Çela e Franc Çopja fshihnin paratë e fituara nga droga: Kam frikë se te bahçja marrin lagështi!
Bisedat në Sky ECC kanë zbuluar metodat sesi bandat kriminale fshehin paratë e përfituara nga aktiviteti i jashtëligjshëm. Edhe pse bandat kanë avancuar në metodat për trafikun e drogës ata zgjedhin metodat e vjetra të ruajtjes së sëndeve me vlerë, duke i groposur.
Bisedat mes krerëve të bandave, Ervis Çela e Franc Çopja kanë zbuluar diskutimet e tyre se ku të fshehin paratë teksa del në pah metoda e groposjes. Mësohet se ata japin si alternativë hapjen e gropave të ullinjve për të fshehur paratë ose konvertimin e tyre në flori.
Ervis Çela: Kam 200 ullinj në mal duhet fut naj qyp atyre. Se ullinjtë rrojnë shumë.
Franc Çopja: Aahaha…kthej flori. Mos fut lek në tokë. Më dëgjo mu…
Ervis Çela: S’ka flori…Duhet me grabit naj bank..Duhet me porosit nga Afrika…
Franc Çopja: E di që ska..Do flas un ktu me njanin mos na i sajo ky…Po mblidhi avash avash…Por mos fut lek n tok… Se t prishen.
Ervis Çela: E di që prishen lekët.
Një tjetër transkript i siguruar nga Syri.net mes Albin Çelës dhe vëllait të tij Ervis Çelës në aplikacionin Sky ECC zbulon edhe frikën e tyre se mos paratë do të kenë lageshti në tokë. Gjithashtu bisedojnë nëse Albini ka arritur të arrijë shifrën 60 milionë.
Albin Çela: 4 cop…6 milion..I futa atje ke magazinat. Do i hedh beton përsipër…Po kam frikë knej për baçe se marrin lagështi…Mos u mërzit se i rregulloj unë…Do blej 500 kile flori…Nuk mahen lekët në gropë gjithë jetën.
Ervis Çela: I bone 60 milionë?
Ervis Çela: Ok se do i bosh…Të rregullosh kalamojt’….
Në datë 13 Dhjetor 2020, Ervis Çela komunikon me vëllain e tij Ardjan Çela me të cilin dyshohet se bisedojnë në lidhje me fshehjen e parave cash dhe sasinë e parave të akumuluara prej tyre.
Ervis Çela: Marove tu bo gropa?
Ardjan Çela: Tani po mbaroj duke i përgatit..filloj dhe shiu tani…
Ervis Çela: Do ja kalosh lales?
Ardjan Çela: Po të mbaroj fuçin dhe të shkoj ti mbyll…Ahahaha…
Ervis Çela: Ahahaha…i bone 10?
Ardjan Çela: Lala ka më shumë…Po
Ervis Çela: Të nis dhe 4/5M ktë javë që vjen…Ahahaha…
Ardjan Çela: Flasim më vonë…
Më datë 14.12.2020, Ervis Çela komunikon me vëllain e tij Riza Çela të cilit i shkruan se ka akumuluar një vlerë monetare prej më shumë se 100 milionë euro. Më datë 2 Shkurt 2021 në orën 21:03, Ervis Çela komunikon me Franc Gergely (Çopja) të cilit i shkruan:
Ervis Çela: “Nuk dijm ku me çu lekët”.
Ervis Çela: Flori shok…Do t jap un kontakt..Do ti kthej të gjitha shqipri.
Franc Çopja: 20/30 kile çdo dit..Bani 1000 kile flori…
Ervis Çela: Po merr nja 200/300 kile për mu.
Franc Çopja: Ësht me 55 tani..Un vet kam arrit ke 100 kile deri tani…
Prokuroria e Posaçme sekuestroi 1 milion euro pasuri të vëllezërve Franc dhe Hajdar Çopja. SPAK me urdhër nga GJKKO sekuestroi llogari bankare, truall, ndërtesa, garazhe, duplekse dhe apartamente. SPAK njoftoi se nga hetimet është zbuluar përdorimi i kriptovalutave nga ana organizatës kriminale, me qëllim realizimin e pagesave të ndryshme. Sipas organit të akuzës është ekzekutuar vendimi i gjykatës janë sekuestruar kriptovaluta me vlerë mbi 10 milionë dollarë. Po ashtu janë sekuestruar dhe pasuri të tjera të paluajtshme me vlerë 1 milion euro.