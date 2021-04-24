LEXO PA REKLAMA!

Bilanci i fundit i COVID, 139 infektime të reja, pesë viktima në 24 orët e fundit

Lajmifundit / 24 Prill 2021, 18:42
Aktualitet

Ministria e Shendetesise publikoi bilancin e 24 oreve te fundit per situaten e COVID ne Shqiperi. Sipas raportit, ne 24 oret e fundit ne vend jane shenuar 139 raste te reja dhe pese humbje jete.

Deklarata: COVID19/ Ministria e Shëndetësisë: 3457 testime, 738 të shëruar, 139 raste të reja dhe 5 humbje jete në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel të gjithë qytetarëve të mos e ulin vigjilencën dhe të vijojnë të zbatojnë rregullat për parandalimin e COVID19: Vendosni maskën mbrojtëse në çdo ambient jashtë shtëpisë, shmangni grumbullimet, ruani distancimin fizik; kujdesuni për higjenën vetjake dhe vetëizolohuni kur dyshoni se jeni të prekur nga COVID19.

Situata e COVID19 në 24 orët e fundit është si vijon: Janë kryer 3457 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë 139 qytetarë.
Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 31 raste në Tiranë, 11 raste në Korçë, 8 raste në Shkodër, Fier, Devoll, 7 raste në Durrës, Skrapar, 6 raste në Gjirokastër, 5 raste në Lezhë, Vlorë, Pogradec, Sarandë, 4 raste në Peqin, 3 raste në Elbasan, Lushnje, Libohovë, 2 raste në Kukës, Mirditë, Berat, Librazhd, Kamëz, Gramsh, Maliq, Këlcyrë, 1 rast në Mallakastër, Tepelenë, Belsh, Poliçan.

Në 24 orët e fundit janë shëruar 738 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 105,016 që nga fillimi i epidemisë.
Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë dhe tre spitalet rajonale po trajtohen 154 pacientë, 12 në terapi intensive, nga të cilët 3 pacientë janë të intubuar.

Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 5 qytetarë e kanë humbur betejën me COVID19:  2 qytetarë nga Shkodra, 1 qytetarë nga Durrësi,  1 qytetar nga Kavaja,1 qytetar nga Peqini, të moshave 63 - 77 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të të ndjerëve.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtohet qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim me mjekun e familjes për të kryer testimin si dhe për ndjekjen dhe trajtimin ambulator në banesë. Telefononi në numri 127 të Urgjencës Kombëtare për çdo emergjencë apo referim në spital.

Statistika (24 Prill 2021)
Raste të reja ditore        139
Të shëruar në 24 orë      738
Të shtruar në spitale      154
Humbje jete në 24 orë   5
Testime ditore                3457

Testime totale           624,200
Raste pozitive             130,409
Raste të shëruara        105,016
Raste Aktive                 23,021
Humbje jete                   2,372

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:
Tiranë   17561
Fier      1983
Durrës  770
Shkodër      694
Gjirokastër   485
Korçë    567
Vlorë    325
Kukës     227
Dibër    177
Elbasan   123
Berat       76
Lezhë     33

