Bilanci i fundit i COVID, 139 infektime të reja, pesë viktima në 24 orët e fundit
Ministria e Shendetesise publikoi bilancin e 24 oreve te fundit per situaten e COVID ne Shqiperi. Sipas raportit, ne 24 oret e fundit ne vend jane shenuar 139 raste te reja dhe pese humbje jete.
Deklarata: COVID19/ Ministria e Shëndetësisë: 3457 testime, 738 të shëruar, 139 raste të reja dhe 5 humbje jete në 24 orët e fundit
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel të gjithë qytetarëve të mos e ulin vigjilencën dhe të vijojnë të zbatojnë rregullat për parandalimin e COVID19: Vendosni maskën mbrojtëse në çdo ambient jashtë shtëpisë, shmangni grumbullimet, ruani distancimin fizik; kujdesuni për higjenën vetjake dhe vetëizolohuni kur dyshoni se jeni të prekur nga COVID19.
Situata e COVID19 në 24 orët e fundit është si vijon: Janë kryer 3457 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë 139 qytetarë.
Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 31 raste në Tiranë, 11 raste në Korçë, 8 raste në Shkodër, Fier, Devoll, 7 raste në Durrës, Skrapar, 6 raste në Gjirokastër, 5 raste në Lezhë, Vlorë, Pogradec, Sarandë, 4 raste në Peqin, 3 raste në Elbasan, Lushnje, Libohovë, 2 raste në Kukës, Mirditë, Berat, Librazhd, Kamëz, Gramsh, Maliq, Këlcyrë, 1 rast në Mallakastër, Tepelenë, Belsh, Poliçan.
Në 24 orët e fundit janë shëruar 738 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 105,016 që nga fillimi i epidemisë.
Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë dhe tre spitalet rajonale po trajtohen 154 pacientë, 12 në terapi intensive, nga të cilët 3 pacientë janë të intubuar.
Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 5 qytetarë e kanë humbur betejën me COVID19: 2 qytetarë nga Shkodra, 1 qytetarë nga Durrësi, 1 qytetar nga Kavaja,1 qytetar nga Peqini, të moshave 63 - 77 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të të ndjerëve.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtohet qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim me mjekun e familjes për të kryer testimin si dhe për ndjekjen dhe trajtimin ambulator në banesë. Telefononi në numri 127 të Urgjencës Kombëtare për çdo emergjencë apo referim në spital.
Statistika (24 Prill 2021)
Raste të reja ditore 139
Të shëruar në 24 orë 738
Të shtruar në spitale 154
Humbje jete në 24 orë 5
Testime ditore 3457
Testime totale 624,200
Raste pozitive 130,409
Raste të shëruara 105,016
Raste Aktive 23,021
Humbje jete 2,372
Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:
Tiranë 17561
Fier 1983
Durrës 770
Shkodër 694
Gjirokastër 485
Korçë 567
Vlorë 325
Kukës 227
Dibër 177
Elbasan 123
Berat 76
Lezhë 33