Begaj shpalli zgjedhjet për Tiranën, avokatët e Veliajt do dërgojnë në Kushtetuese dekretin e Presidentit
Pasi Presidentit Bajram Begaj dekretoi zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, Report Tv mëson se avokatët e Erion Veliajt janë vënë menjëherë në lëvizje.
Sipas burimeve, pala mbrojtëse e Veliajt do të dërgojë në Kushtetuese dekretin e Presidentit, si e vetmja gjykatë që i jep zgjidhje çështjes.
“Nëse do të interpretojmë që neni 62 i ligjit organik shton shkaqe të tjera veç atyre që përcakton Kushtetuta, kjo është antikushtetuese, sepse vete neni 115 nuk përmban shprehjen “shkaqe të tjera përcaktohen me ligj”, thotë burimet për Mediat.
Presidenti Begaj i dekretoi zgjedhjet për Tiranës me argumentin se shkarkimi i Erion Veliajt me motivacionin ‘mosparaqitje në detyrë’ duhet të trajtohet nga Gjykata Administrative dhe jo nga Gjykata Kushtetuese, siç në fakt Veliaj e ka dërguar vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij, pasi e konsideron të paligjshëm.
Por juristët shprehen se shkarkimi nga detyra i kryebashkiakut të Tiranës nuk mund të trajtohet si çështje administrative pasi Veliaj nuk ishte nëpunës civil, por i zgjedhur vendor në detyrën e kryetarit, gjë që trajtohet nga Gjykata Kushtetuese.