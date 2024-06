Bazë armësh në Tiranë dhe porosi për vrasjen e Domart Konjarit, GJKKO dënon Akil Kullën me 8.8 vite burg

Nje denim prej 8.8 vjet burg eshte vendosur nga gjykata e posacme per Akil Kullën, me akuza per bazen e armeve ne Tirane dhe porosine e vrasjes se Domart Konjarit.

NJOFTIM PËR MEDIAT

1. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar më datë

30.01.2024 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: Gjykimin e çështjes

penale në ngarkim të të pandehurit Akil Kulla, akuzuar për kryerjen e veprave penale:

“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” për

sigurimin, magazinimin, modifikimin dhe rregullimin me qëllim shitjen kundrejt

fitimit të armëve dhe pjesëve të tyre dhe gjetjes së tyre në sasi mjaft të mëdha në

ambjentet në zotërim të tij dhe të të pandehurit Sokol Xhura, sipas paragrafëve 6, 7

dhe 8 të nenit 278 të Kodit Penal, të kryer në bashkëpunim në formën e “Grupit të

strukturuar kriminal” me të bashkëpandehurin Enver Jamaku dhe të pandehurin Sokol

Xhura, të parashikuara nga nenet 278/6, 278/7 278/8, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit

Penal; -Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”, parashikuar

nga neni 279/1 i Kodit Penal, për mbajtjen e dy thikave, të cilat plotësojnë kushtet e

armëve të ftohta, prerëse me tel.

2. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dhe me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët

Atalanta Zeqiraj, Flora Hajredinaj dhe Rudina Palloj, me vendimin Nr. 36 datë

12.06.2024, vendosi:

1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Akil Kulla lidhur me veprën penale “Mbajtja

pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në

formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal,

parashikuar nga neni 278/6 në lidhje me nenet 28/4, 334 pika 1 të Kodit Penal,

dhe dënimin e tij me 10 (dhjetë) vjet burgim.

2. Deklarimin fajtor të të pandehurit Akil Kulla lidhur me veprën penale “Mbajtja

pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” parashikuar

nga neni 278/7 i Kodit Penal, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit atë të

grupit të strukturuar kriminal, në lidhje me nenet 28/4, 334 pika 1 të Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

3. Deklarimin fajtor të të pandehurit Akil Kulla lidhur me veprën penale “Mbajtja

pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, kryer në

formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal,

parashikuar nga neni 278/8, në lidhje me nenet 28/4, 334 pika 1 i Kodit Penal, dhe

dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim.

4. Deklarimin fajtor të të pandehurit Akil Kulla lidhur me veprën penale “Grup i

strukturuar kriminal” parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal, dhe dënimin e

tij me 2 (dy) vjet burgim.

5. Deklarimin fajtor të të pandehurit Akil Kulla lidhur me veprën penale “Prodhimi,

mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta” parashikuar nga neni 279/1

i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj burgim.

6. Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, bashkimin e dënimeve në një të vetëm duke

u dënuar i pandehuri Akil Kulla me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

7. Në aplikim të nenit 406 pika 1 të K.Pr.Penale, ulet 1/3 e masës së dënimit duke u

dënuar përfundimisht i pandehuri Akil Kulla me 8 (tetë) vjet e 8 (tetë) muaj

burgim.

8. Referuar ligjit nr.81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim

dhe të paraburgosurve”, vuajta e dënimit për të pandehurin Akil Kulla fillon nga

dita e ekzekutimit e vendimit dhe do të kryhet në një burg të sigurisë së lartë.

9. Shpenzimet gjatë fazës së hetimit paraprak dhe ato të gjykimit të kryera lidhur me

të pandehurin Akil Kulla i ngarkohen atij.

10. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga e

nesërmja e marrjes dijeni lidhur me vendimin e arsyetuar.