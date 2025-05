Apeli i GJKKO prish vendimin e 2019-ës për ‘grupin e zjarrit’ në Lazarat, dënohen me 31 vite burg

Gjykata e Posaçme e Apelit ka prishur vendimin e 21.05.2019 të ish-Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda mbi grupin e Lazaratit të dënuar në total me 52 vite burg. Togat e zeza dënuan përfundimisht me: 10 vite burg Arbjon Aliko dënohet (ishte dënuar me 13 vite burg).

8 vite burg Gurgaz Skënderi (ishte dënuar me 11 vite burg)

8 vite Enrik Skënderi (ishte dënuar me 10 vite burg)

4. 9 vite Alfred Proko ( ishte dënuar me 10 vite burg në mungesë)

Apeli I Posaçëm prishi edhe vendimin e ish-Gjykatës së Shkallës së PArë për krime të rënda për shtetasin Beqo Brahimi që ishte dënuar me 8 vite burg për “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Shkatërrimi i pronës me zjarr” duke vendosur pushimin e çështjes ndaj tij për këto akuza, për shkak se me vendim gjyqësor të formës së prerë është dënuar për të njëjtat vepra penale.

Dënimet janë dhënë lidhur me ngjarjet e vitit 2014 në Lazarat.