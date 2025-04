Ambasada amerikane në Tiranë jep njoftimin e rëndësishëm për emigrantët shqiptarë në SHBA: Nëse nuk...

Ambasada Amerikane në Tiranë ka bërë një njoftim të rëndësishëm në lidhje me vizën e emigracionit që u është dhënë shqiptarëve. Ambasada thekson se pavarësisht dhënies së vizave për të udhëtuar në Amerikë, kontrolli do të jetë i vazhdueshëm.

"Departamenti i Shtetit i ShBA është i përkushtuar ta Bëjë Amerikën më të Sigurt përmes politikave më kërkuese. Një masë thelbësore është kontrolli i vazhdueshëm i vizave për të gjithë individët, duke garantuar sigurinë dhe integritetin e kombit tonë.

The U.S. State Department is committed to Making America Safer through stringent policies. One critical measure is the continuous visa screening for all individuals, ensuring the security and integrity of our nation", thuhet në njoftim.