Albin Kurti bën homazhe për Fatos Nanon në Tiranë, me të edhe Albulena Haxhiu

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 12:06
Aktualitet

Albin Kurti bën homazhe për Fatos Nanon në Tiranë, me

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka bërë homazhe në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, në nderim të ish-kryeministrit të Shqipërisë, Fatos Nano, i cili vdiq të premten në moshën 73-vjeçare.


Së bashku me të ishte Albulena Haxhiu, nënkryetarja e Kuvendit.

Kurti u ndal edhe për të shkruar në librinë e zisë për ish-kryeministrin dhe ish kreun e Partisë Socialiste të Shqipërisë.

