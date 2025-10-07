LEXO PA REKLAMA!

“Akt i paprecedentë”- Avokatja tregon momentet e tmerrit pas vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja: Na kapi paniku…

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 12:51
Aktualitet

“Akt i paprecedentë”- Avokatja tregon momentet e tmerrit pas

Avokatja Brunilda Lika, e cila sot mori pjesë në homazhet në nder të gjyqtarit Astrit Kalaja, i vrarë dje në krye të detyrës në ambientet e Gjykatës së Apelit, u shpreh e tronditur nga ngjarja.

Në një prononcim për mediat, Lika theksoi se ajo ishte brenda godinës së gjykatës në momentin e ngjarjes dhe e përshkroi atë si një akt të paprecedentë dhe një këmbanë alarmi për sigurinë brenda sistemit të drejtësisë.


“Isha e pranishme në Gjykatën e Apelit. Të humbasë një gjyqtar jetën teksa jep një vendim për Republikën e Shqipërisë, është akt i paprecedentë. Pash trembjen që ndodhi në ambiente te gjykatës. U grumbulluan në një hapësirë ku ne avokatët mblidhemi. Nuk pash asgjë pasi gjendja ishte tronditëse. Kur u bë kjo gjë, na kap paniku. Është akt i paprecedentë, vrasja e një gjyqtari brenda sallës së gjyqit. Nuk pash asgjë, pasi nuk isha e pranishme në ambientin e sallës.”, tha avokatja.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

