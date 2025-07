Aksidenti në Librazhd-Qafë Thanë, policia jep detajet: Një prej 4 të lënduarve në gjendje të rëndë

Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur pasditen e kësaj të enjteje në aksin e rrugës kombëtare Prrenjas–Librazhd, në afërsi të fshatit Qukës.

Nga përplasja e mjeteve u lënduan 4 persona, ku një është në gjendje të rëndë.

“Në aksin rrugor “Librazhd-Qafë thanë”, automjeti me drejtues shtetasin R. D., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Ç. H.

Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar, por jashtë rrezikut për jetën, shtetasi Ç.H., dhe 2 shtetas pasagjerë në automjetin e tij, si dhe po transportohet me ambulancë për në spitalin e Traumës, për ndihmë mjekësore më të specializuar, një 15-vjeçar, pasagjer po në këtë automjet", njofton policia.