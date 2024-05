Aksident në tunelin e Kalimashit, përplasen dy “Benz-a”, plagosen dy pasagjerë

Një aksident automobolistik është regjistruar pasditen e kësaj të mërkure në tunelin e Kalimashit, me drejtim lëvizjeje Milot-Morinë.

Autoritetet policore raportojnë se automjeti tip “Benz” me drejtuese shtetasen M. T, është përplasur me automjetin tip “Benz”, me drejtues shtetasin A. K.

Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur dy pasagjerët, shtetasit D.T. dhe I.T, që udhëtonin me automjetin me drejtuese shtetasen M.T., të cilët janë dërguar në spital për kontroll mjekësorë.

Policia bëri të mundur hapjen e rrugës dhe lëvizja e automjeteve vijon e lirë në tunel. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.