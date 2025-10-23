Aksident i rëndë në Itali, humb jetën 7-vjeçari shqiptar, plagoset babai i tij dhe një person tjetër
Një fëmijë 7-vjeçar ka ndërruar jetë në një aksident të rëndë rrugor mbrëmjen e së mërkurës në provincën e Bolonjës.
Sipas raportimit të mediave italiane, aksidenti ndodhi rreth orës 21:00, kur një makinë Volksëagen Corrado që drejtohej nga një shqiptar dhe në sediljen e pasme kishte babain e tij u përplas me fort me një Renault Clio të drejtuar nga një 20-vjeçar.
Sipas të dhënave të para, një nga automjetet dyshohet se ka kaluar në korsinë tjetër për të shmangur një motor që po kthehej drejt një stacioni karburanti, duke shkaktuar përplasjen e fortë.
Të dy automjetet dolën jashtë rrugës dhe janë sekuestruar nga autoritetet.
Ndërhyrja e shpejtë e emergjencës 118 nuk i shpëtoi jetën fëmijës, i cili ndërroi jetë në vend. Në aksident u plagosën babai i tij, me origjinë shqiptare dhe banues në Minerbio, si dhe drejtuesi i makinës tjetër.
Në vendngjarje kanë shkuar karabinierët e kompanisë së San Lazzaro di Savena, të cilët po kryejnë hetimet për të sqaruar me detaje dinamikën e aksidentit. Por paraprakisht raportohet se fëmija që ndodhej në sediljen e pasme nuk kishte vendosur rripin e sigurimit.