A u helmua bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani? Çfarë zbuluan ekzaminimet!

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 14:58
Aktualitet

A u helmua bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani?

Zbulohet shkaku për të cilin i penduari i drejtësisë, Nuredin Dumani, përfundoi në urgjencën e QSUT-së, mbrëmjen e së shtunës. Pas kryerjes së të gjitha ekzaminimeve nga mjekët e QSUT, mësohet se komplikacionet në gjendjen shëndetësore të Dumanit erdhën pas një krize epileptike, duke shuar kështu dyshimet për një helmim të mundshëm.

Fillimisht u aludua se Dumani ishte helmuar nga ushqimi që kishte konsumuar në qeli, dhe krejt papritur kishtë rënë në gjendje të fikti. 

Ndërkohë, ditën e djeshme Dumani ka dalë nga qelia, ku mbahet nën masa të rrepta sigurie. Pas kontrolleve të kryera në QSUT, mjekët kanë përfunduar se gjendja shëndetësore e të penduarit të drejtësisë, Nuredin Dumani, nuk kërkon trajtim spitalor. 

Kjo është hera e dytë që Dumani shfaq probleme të tilla, ndërsa edhe më herët mjekët e burgut 313 kishin rekomanduar një kontroll më të hollësishëm. Aktualisht, Dumani mbahet në ambientet e dikurshme të 41-bisit, tashmë të përshtatura për të penduarit e drejtësisë me kërkesë të SPAK.

Përveç tij, në këtë sektor ndodhen edhe 12 të penduar të tjerë, por Dumani dhe Erjon Alibej konsiderohen dëshmitarët më të fortë të strukturës antikorrupsion.

