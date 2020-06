Mundësi e artë! Ky aplikacion jep 25 mijë dollarë për këdo që mban gishtin më gjatë në ekran

Të gjithë ne e mbajmë telefonin për një kohë të gjatë në dorë thuajse çdo ditë dhe kjo është kthyer në ves tashmë. Por, si ju duket ideja që të fitoni mijëra dollarë pa u lodhur fare? Vetëm duke mbajtur gishtin mbi ekranin e telefonit!

Një aplikacion ka reklamuar mënyrën më të lehtë për të fituar para dhe jo pak por deri në 25 mijë dollarë!

Fjala është për aplikacionin “Finger on The App”, i cili do ta zhvillojë lojë shpërblyese me 30 qershor të këtij viti në orën 15:00.

Në uebsajtin e këtij aplikacioni thuhet:

“Gjithçka duhet të bëni është të shkarkoni aplikacionin “Finger on The App” në App Store (na vjen keq për përdoruesit e Android). Në ditën që zhvillohet loja hapni aplikacionin para që të përgatiteni. Për të luajtur “Finger on The App” vendosni gishtin mbi ekranin e telefonit tuaj dhe mbajeni për aq kohë sa mundeni. Herë pas here do t’ju kërkojmë që ta rrëshqisni gishtin mbi ekran në një lokacion specifik. Kush qëndron më gjatë me gisht mbi ekran fiton! Kaq! Nuk ka asnjë komplikacion tjetër!”

Nuk ka afat të përcaktuar, kush heq gishtin i fundit nga ekrani fiton.

Por, kujdes! Nëse ju telefonojnë gjatë kohës që jeni në lojë nuk ka asnjë mundësi që të riktheheni në garë dhe qëndrimi juaj u shkon dëm.

Burimi: LadBible | Përktheu dhe përshtati: Lajmi i Fundit.al