Inteligjencë artificiale për aeroplanët pa pilot

Piloti automatik që nget aeroplanin tani nuk është më një risi, sfida e ardhshme për prodhuesit është që të sjellin inteligjencën artificiale për të pilotuar avionët e tyre.

“Kjo është ajo që po shohim, inteligjenca artificiale, për të çliruar pilotët nga detyrat më të parëndësishme dhe të përsëritura”, theksoi zyrtarja e Teknologjisë në kompaninë “Airbus”, Grazia Vittadini.

Kjo do të sillte përfitime pasi avionët me pilotim autonom, sepse do të kishte një reduktim të kostove dhe më pak lodhje për pilotët e kualifikuar.

Por sfida më e madhe për prodhuesit si “Airbus” është të bindë rregullatorët që të miratojnë këtë teknologji.

“Inteligjenca Artificiale është një sfidë e vështirë për ne, veçanërisht kur arrijmë në çastin e certifikimit të produktit”, thotë Vittadini.