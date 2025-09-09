Lançohet iPhone 17 me pamje dhe teknologji të re, zbulohet CMIMI
Apple lancoi një linjë të plotë produktesh të reja, duke përfshirë një gamë të gjerë iPhone-sh të rinj, tri modele të reja Apple Watch dhe një set të ri AirPods.
Gjatë eventit vjetor të Apple, të mbajtur të martën, më 9 shtator, gjigandi i teknologjisë njoftoi lançimin e shumëpritur të iPhone 17. Telefoni i ri inteligjent do të ketë një ekran 6.3 inç (më shumë se ekrani 6.1 inç i iPhone 16), një bateri që zgjat gjithë ditën me tetë orë shikim video, një kamerë të re të përparme "Center Stage" me 18 megapiksel dhe një procesor të përmirësuar.
Përveç iPhone-it të gjeneratës së ardhshme, Apple njoftoi gjithashtu iPhone 17 Pro dhe Pro Max, një version të përmirësuar të telefonit inteligjent, dhe iPhone Air , një telefon inteligjent elegant me dizajn të ri, i cili është vetëm 5.6 milimetra i trashë, duke e bërë atë iPhone-in më të hollë në treg. Tre modele të reja të Apple Watch dhe një set i ripërtërirë AirPods do të dalin gjithashtu në treg më vonë këtë muaj.
Në qendër të revolucionit teknologjik qëndron sistemi i ri i menaxhimit termik me dhomë avulli, që garanton performancë të qëndrueshme në çdo situatë. Fuqia vjen nga çipi i ri A19 Pro, i cili ofron një përmirësim prej 40% në performancë krahasuar me 16 Pro.
Apple e nisi me iPhone 17 standard për 799 dollarë, i cili tani përmban një ekran ProMotion 120Hz, një kamerë të përparme të përmirësuar për regjistrim fleksibël dhe një çipset A19.
Megjithatë, modeli më i mirë ishte padyshim modeli i ri i iPhone Air prej 999 dollarësh, telefoni më i hollë dhe më i lehtë i Apple deri më sot. Sipas Apple, ai funksionon me një çip A19 Pro më të fuqishëm, ka vetëm një sensor kamere për shkak të madhësisë së tij të kufizuar dhe është ndërtuar në mënyrë të qëndrueshme.
iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Si të zgjidhni
Modelet Pro dhe Pro Max -- të cilat fillojnë nga 1,099 dhe 1,199 dollarë përkatësisht -- morën gjithashtu një mbulesë të pasme të ridizajnuar, me një vizore më të madhe të kamerës që përmban një sensor telefoto të përmirësuar. Një sistem i ri ftohjeje me dhomë avulli i mban telefonat të funksionojnë në performancë maksimale për më gjatë, duke zgjatur njëkohësisht jetëgjatësinë e baterisë.
Apple Watch Series 11 : Apple theksoi se si Apple Watch me çmim 399 dollarë është një pjesë thelbësore e teknologjisë së shëndetit dhe sigurisë personale duke ndarë dëshmi nga bota reale që shpëtojnë jetë. Apple Watch Series 11 i ardhshëm do të jetë ora më e hollë dhe më e rehatshme deri më tani, duke ofruar lidhje 5G, pamje të reja të orës dhe një dizajn qeramik jashtëzakonisht rezistent ndaj gërvishtjeve.
Ajo që do tërheq vëmendjen e shumë përdoruesve janë përmirësimet e jashtëzakonshme në kamerë: për herë të parë, të tre kamerat e pasme vijnë me sensor 48MP!
Një veçori praktike që Apple thekson është modeli me vetëm eSIM, që premton jetëgjatësi më të mirë të baterisë, duke i dhënë përdoruesve më shumë liri dhe fleksibilitet.
Në një hap tjetër drejt thjeshtësisë, të gjitha modelet e iPhone 17 fillojnë me një kapacitet prej 256GB, një ndryshim i mirëpritur për ata që duan më shumë hapësirë pa pasur nevojë të zgjedhin versionin më të shtrenjtë.