Karburant për avionët që ul ndotjen deri 90%, Wizz Air dhe Airbus publikojnë rezultatet e anketës së pasagjerëve

Wizz Air dhe Airbus publikojnë rezultatet e anketës së pasagjerëve pas testimeve të suksesshme me SAF

• Sondazhi zbuloi se 71% e të anketuarve besojnë në ndikimin pozitiv të Karburantit të Aviacionit të Qëndrueshëm (SAF) në reduktimin e gjurmës së karbonit të industrisë së aviacionit, megjithëse vetëm 45% e kishin dëgjuar dhe njohur si koncept më parë.

• Gjashtë ekspertë të industrisë së aviacionit u mblodhën në një tryezë të rrumbullakët në Aeroportin e Charleroi për të diskutuar njohuritë dhe veprimet e mundshme që burojnë nga provat e SAF.

Charleroi, Belgjikë, 16 Janar 2025 - Wizz Air, Airbus si dhe partnerët Moeve e Aeroporti i Charleroi njoftojnë përfundimin e suksesshëm të testimeve operacionale me karburant ajror të qëndrueshëm (SAF). Ky është një hap i rëndësishëm drejt dekarbonizimit të aviacionit, në përputhje me legjislacionin e ri të Refuel EU, i cili kërkon një përqindje minimale të SAF në fluturimet që nisen nga aeroportet e BE-së, që nga 1 Janari 2025.

Ndërsa shumë të anketuar në sondazh konsiderojnë ndryshimin e zakoneve të tyre të udhëtimit për arsye mjedisore, ende mungon ndërgjegjësimi i pasagjerëve mbi përpjekjet e sektorit të aviacionit për të reduktuar emetimet e karbonit, intensitetin e tyre dhe veprime të tjera. Këto njohuri, së bashku me rolet e aktorëve të ndryshëm, u diskutuan në një tryezë të rrumbullakët mediatike në Charleroi, duke theksuar rëndësinë e përpjekjeve bashkëpunuese për avancimin e aviacionit të qëndrueshëm.

Gjatë këtij testimi, Wizz Air kreu më shumë se 50 fluturime duke përdorur një përzierje të SAF dhe karburantit tradicional, sipas modelit të balancimit masiv, duke arritur një ulje prej 53.35 tonësh të emetimeve të karbonit. SAF mund të ulë emetimet e CO2 deri në 90% krahasuar me kerozinën tradicionale gjatë gjithë ciklit të saj jetësor. Kjo iniciativë tregoi mundësinë e përfshirjes së SAF në operacionet e rregullta dhe evidentoi nevojat për zhvillime të mëtejshme, përfshirë përmirësimin e infrastrukturës dhe optimizimin e kostove.

Rezultatet e Anketës: Thirrje për Veprim nga Industria dhe Politikat

Një anketë e realizuar me pasagjerët zbuloi njohuritë dhe qëndrimet e tyre ndaj aviacionit të qëndrueshëm. Rezultatet kryesore përfshijnë:

Ndryshimet mjedisore: 58% e të anketuarve janë të gatshëm të ndryshojnë zakonet e tyre të udhëtimit për arsye mjedisore.

Kostoja e përballueshme është kyçe: 65% e të anketuarve preferojnë fluturimet me emetime më të ulëta, por 36% nuk janë të gatshëm të paguajnë më shumë.

Mungesë ndërgjegjësimi për legjislacionin: 74% e të anketuarve nuk ishin në dijeni të mandatit për SAF që nis në janar 2025, duke theksuar nevojën për komunikim më të mirë.

Kërkesë e fortë për mbështetje qeveritare: 72% e të anketuarve kërkojnë investime nga qeveria për të rritur prodhimin e SAF, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit publik-privat për të përmbushur kërkesat e ardhshme.

Wizz Air dhe partnerët e tij kanë demonstruar angazhimin e tyre për të rritur SAF përmes përpjekjeve bashkëpunuese, ndërsa theksojnë nevojën për ndërgjegjësim të përmirësuar publik dhe trajtimin e shqetësimeve të kostove.

Komentet nga Partnerët

Yvonne Moynihan, Oficere Korporative dhe ESG në Wizz Air, komentoi: “Përfundimi me sukses i kësaj prove konfirmon angazhimin tonë për të fluturuar drejt qëndrueshmërisë. Ne jemi thellësisht mirënjohës ndaj pasagjerëve tanë të çmuar që morën pjesë në këtë sondazh, të parin e këtij lloji, duke ndarë mendimet e tyre të vlefshme në lidhje me ndërgjegjësimin dhe qëndrimet e tyre ndaj SAF dhe udhëtimit të qëndrueshëm. Është inkurajuese të shohim se 71% e tyre e kanë njohur ndikimin pozitiv të SAF dhe janë të gatshëm të angazhohen me praktikat e qëndrueshme. Megjithatë, shumë të anketuar theksuan nevojën për më shumë qartësi në lidhje me rolin e SAF në dekarbonizim, pasojat e kostos dhe rolin e rregullimit. Wizz Air është i përkushtuar të prioritizojë iniciativat që edukojnë në mënyrë transparente pasagjerët tanë rreth SAF, përfitimeve dhe sfidave të tij, në udhëtimin për dekarbonizimin e aviacionit – një sektor që është i vështirë për t’u çliruar nga ndotja. Investimi i Wizz Air në aeroplanët Airbus e ka mundësuar atë të jetë një lider në efikasitet, duke qenë linja ajrore me emisionet më të ulëta për pasagjer për kilometër në nivel global. Fazë tjetër e strategjisë sonë të qëndrueshmërisë është të përballojmë emisionet absolute përmes investimit në SAF. Së bashku me partnerët tanë, ne do të vazhdojmë të advokojmë për mbështetje politike për të adresuar sfidat e kostos dhe prodhimit, për të mundësuar kalimin në një industri më të gjelbër.”

Takimi në rreth të mbyllur në Aeroportin e Charleroi theksoi rolet thelbësore të të gjithë palëve të interesuara në rritjen e adoptimit dhe përdorimit të SAF. Airbus e sheh veten si një katalizator në zhvillimin e ekosistemit global të SAF.

Julien Manhes, Kreu i Departamentit të SAF dhe Hiqjes së Dioksidit të Karbonit në Airbus, shtoi: "Sot, SAF është i disponueshëm në sasi të vogla, kështu që duhet të rrisim kërkesën dhe ofertën dhe të ulim hendekun e çmimit me karburantin tradicional. Të dhënat e mbledhura në sondazh e theksojnë këtë nga perspektiva e pasagjerëve dhe rëndësinë e ekosistemit të aviacionit – përfshirë linjat ajrore, aeroportet, rregullatorët, prodhuesit dhe prodhuesit e karburanteve – duke punuar së bashku për të sjellë qartësi dhe për të angazhuar pasagjerët në përpjekjet për dekarbonizim. Kjo kërkon një përpjekje të përbashkët përmes përputhshmërisë me rregulloret, aeroplanëve dhe operacioneve më efikase me karburant, si dhe nismave për ndërgjegjësimin e pasagjerëve."

Álvaro Macarro, Drejtori i Aviacionit të Qëndrueshëm në Moeve, u shpreh: “Rezultatet e këtij sondazhi theksojnë nevojën kritike për të marrë masa nga industria dhe politika, në mënyrë që të përparohet me përdorimin e karburantit të qëndrueshëm të aviacionit (SAF). Ndërsa pasagjerët janë gjithnjë e më të vetëdijshëm për kompromiset mjedisore, përballueshmëria dhe ndërgjegjësimi mbeten pengesa të rëndësishme. Në Moeve, ne jemi të përkushtuar të punojmë së bashku me partnerët tanë si Wizz Air për të rritur prodhimin e SAF dhe për të përmirësuar perceptimin publik. Mbështetja qeveritare është thelbësore për të kapërcyer hendekun midis aftësive aktuale dhe kërkesës së ardhshme, duke siguruar një industri aviacioni të qëndrueshme dhe nga ana mjedisore të përgjegjshme.”

Aeroporti i Charleroi ka potencialin për të qenë udhëheqës në zhvillimin e infrastrukturës dhe bashkëpunimeve që lehtësojnë përdorimin e SAF në shkallë të gjerë.

Quentin Evrard, Menaxher i Zhvillimit të Qëndrueshëm në BSCA, tha: “Jemi të lumtur që u zgjodhëm nga Wizz Air për këto teste. Për Aeroportin Brussels South Charleroi, është e rëndësishme të vazhdojmë operacionet duke mbajtur mjedisin si prioritet. Integrimi i SAF në karburantin e aviacionit është një realitet, që çdo operacion ajror nga një aeroport evropian do të duhet ta respektojë. Në aeroportin e Charleroi, ne dëshirojmë të inkurajojmë përdorimin e tij jo vetëm për të përmbushur mandatin evropian, por edhe për të shkuar më tej dhe për të tejkaluar përqindjen minimale të SAF, që është vendosur.

Pikërisht për këtë arsye, përveç punës për një stimul financiar për kompanitë ajrore, BSCA ka bashkuar forcat me SOWAER dhe Qeverinë Wallone për të lehtësuar disponueshmërinë e SAF në Wallonia përmes një njësie prodhimi lokale, një hap i rëndësishëm drejt një të ardhmeje të qëndrueshme për sektorin aeronautik.”